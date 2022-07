Kun 14,6 prosent av landets studenter får tilgang til studentbolig, viser årets studentboligundersøkelse fra Norsk studentorganisasjon (NSO).

Antallet studenter i landet vokser, men utbyggingen av studentboliger står stille, ifølge NSO.

«Nå må stat, kommune og studentsamskipnadene samarbeide om å bygge flere studentboliger!»

– Vi mangler over 15.000 studentboliger for å nå målet om at 1 av 5 studenter skal ha muligheten til å bo utenfor det private leiemarkedet. Vi har sett en historisk satsning på studentboligbygging fra regjeringene de siste årene. Likevel får mindre enn 15 prosent av studentene tilgang på studentbolig, sier forteller Maika Marie Godal Dam, leder av NSO.

Kan redusere leieprisene

Studentboliger anses som et viktig utdanningspolitisk tiltak for å sikre lik tilgang til høyere utdanning, boligene er også med på å avlaste presset på det private leiemarkedet.

– Pilene peker feil vei! For å få opp dekningsgraden er vi nødt til å bygge enda flere nye studentboliger og ta vare på de boligene vi allerede har, sier Dam.

– Flere studentboliger reduserer presset på det private leiemarkedet og bidrar til å redusere leieprisene. De sikrer også studenter tryggere og rimeligeresteder å bo. Det er ikke en selvfølge med dagens boligmarked. Vi må derfor satse mer på studentboliger, fortsetter hun.