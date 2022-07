Kun én dag etter at den amerikanske sentralbanken Fed annonserte at de vil øke styringsrenten, faller boliglånsrenten til 5,22 prosent fra 5,54 prosent onsdag, da Fed annonserte at de igjen øker styringsrenten. Fredag fortsetter boliglånsrenten ned til 5,13 prosent.

Fallet kommer også etter at det ble kjent at amerikansk bruttonasjonalprodukt falt to kvartaler på rad, noe som teknisk sett betyr at den amerikanske økonomien er i resesjon. Annualisert vekst i BNP var på -0,9 prosent, mens det var ventet en positiv vekst på 0,3 prosent.

– Dette er et usedvanlig bratt fall. Kanskje enda mer interessant er at boliglånsrenter faller mer en renten på yielden på statsobligasjoner. Det er oftest motsatt, at investorer flykter til de tryggeste obligasjonene, skriver Matthet Graham, driftsdirektør i Mortgage News Daily til CNBC.

Veien videre

Et viktig spørsmål nå er om boliglånsrenten vil stabilisere seg på nåværende nivå.

– Dersom rentene reverserer kurs, kan volatiliteten være vel så stor i motsatt retning. Dersom økonomien fortsetter å utvikle seg svakt og inflasjonen avtar, kan boliglånsrentene også gå enda lavere.



Lavere boliglånsrente ser allerede ut til å ha effekt. Eiendomsmeglerselskapet Redfin rapporterte nylig at de ser oppgang i antall mennesker som ser etter et nytt sted å bo den siste måneden, etter at boliglånsrenten hadde en topp i juni.