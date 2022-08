Obos-prisene falt i juli

Utflatingen i prisene for Obos-boliger i Oslo fortsatte i juli. Prisene stod også tilnærmet stille i juni etter en kraftig prisoppgang i mai.

Tallene for juli må tolkes med varsomhet på grunn av færre registrerte salg enn ellers i året.



– Vi må tilbake til før 2016 for å finne like få registrerte salg i juli som i år, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

I Oslo har Obos-prisene så langt i år steget med 10,3 prosent.

De tolv siste månedene er oppgangen 5,2 prosent.

I gjennomsnitt har Oslo-prisene i juli steget med 0,9 prosent det siste tiåret.

På landsbasis har prisene steget 4,7 prosent de tolv siste månedene.

Hittil i år er prisene på landsbasis opp 10,6 prosent.

Kvadratmeterprisen for brukte Obos-boliger i juli var 79.971 kroner i Oslo-området og 68.727 kroner på landsbasis.

Svak tilbudsside

Monsvold mener den svake tilbudssiden først og fremst må ses i lys av at det er blitt solgt svært mange boliger de siste par årene. I tillegg er det bare ferdigstilt i underkant av 1200 nye boliger totalt i Oslo første halvår i år.

– Det har ikke kommet så få nye boliger ut i markedet siden 2015. Når det blir satt i gang bygging av så få boliger som nå, blir konsekvensen at det i årene framover kommer få nye leiligheter ut i markedet. Vi må helt tilbake til 2010 for å finne lavere antall igangsettingstillatelser i Oslo første halvår, sier hun videre.

Andelen som brukte forkjøpsretten falt i juli og var på 26,4 prosent, mot 32,1 prosent i juni i år. Det tyder på at markedet er noe roligere, noe som er typisk for juli. Samtidig tyder oppgangen fra 21,5 prosent i juli i fjor på at etterspørselen etter boliger holder seg godt oppe til juli å være.

Flat prisutvikling

Monsvold tror redusert kjøpekraft som følge av renteoppgang og kraftig stigning i konsumprisene, vil dempe boligprisene framover.

– Neste år tror vi på en relativt flat prisutvikling.



Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.