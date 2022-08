– Alle utbyggere, og jeg tror jeg taler på vegne av de fleste, står klare til å bygge disse byggene.

Vil ha flere inn på boligmarkedet

Tinholt mener det er bra at flere har fått kjøpt, men fremhever at det rett og slett er altfor få boliger tilgjengelig, og uttrykker at det bør være et politisk mål å få flere inn på boligmarkedet.

– Vi har satt opp egenkapitalkravet på sekundærboliger og mange har fått kjøpt. Det var hensikten. Man vil jo at flere skal få kjøpt – men da må det være noe å tilby dem. Vi har altfor få små enheter, sier han.

Han tar også til orde for at normalfordelingsordningen ved boligbygging må kunne endres på, særlig i indre bysone, for å tilrettelegge og imøtekomme den økte urbaniseringen.

– Kommunen har sviktet innbyggerne

Haakon Riekeles, bystyrerepresentant i byutviklingsutvalget i Oslo Bystyre, og nestleder i Oslo Venstre, sier seg enig i Tinholts uttalelser når det gjelder for lav igangsetting.

– Generelt sett bygges det for lite i Oslo. Her har kommunen sviktet innbyggerne, og det er ikke rart boligprisene er så høye når man ser hvor få nye leiligheter det oppføres om dagen. Reguleringsprosessene tar alt for lang tid.

– At det kan ta opptil åtte-ni år å få gjennom en detaljregulering er helt hinsides, mener han.

MENER KOMMUNEN HAR SVIKTET: Haakon Riekeles, bystyrerepresentant for Oslo Venstre, mener kommunen har sviktet innbyggerne ved å regulere for få boliger. Foto: Venstre

Med ytterligere reguleringsprosesser, byggetid, og andre forsinkende faktorer forteller Riekeles om en totaltid fra kjøp av tomt til ferdigstillelse på over ti år for enkelte prosjekter.

Han frykter det vil føre til færre utbyggere i fremtiden, da mindre aktører ikke har råd til å sitte på tomter i lang tid uten å vite hva de faktisk kan bygge på tomten.

– Vi risikerer å sitte igjen med noen få store selskaper som kontrollerer «hele Oslo», og som dermed kan styre prisene, hva som bygges, når det bygges, og så videre, hevder Riekeles.

Når det gjelder antallet små leiligheter, og plasseringen av disse, er han derimot noe mer forsiktig enn Tinholt:

– Jeg mener vi må bli flinkere til å fordele de små leilighetene utover i de forskjellige bydelene. For øyeblikket er det mange mindre leiligheter i sentrum, sentrum øst og på østkanten.

Venstre-politikeren foreslår flere småleiligheter vestover, og nevner både Filipstad og Skøyen som utbyggingsområder hvor det kan være mulig å bygge etter befolkningens behov. Også videre vestover, i retning Bærum, mener han det er for få leiligheter i det nedre sjiktet, både hva gjelder størrelse og dermed også pris.

Videre mener Riekeles man burde vurdere å avvike noe fra nåværende leilighetsnorm, som tillater maksimum 35 prosent leiligheter mellom 35-50 kvadratmeter. I fire av de fem mest sentrale bydelene er det heller ikke lov til å bygge nye boliger som er mindre enn 35 kvadratmeter.

– Noen av leilighetene kan helt sikkert være under 35 kvadratmeter, men det viktigste er at vi bygger enda flere mellom 35 og 50.

– Halvparten av hovedstadens husholdninger er enslige, og den nest største gruppen er husholdninger på to personer, så det hadde nok vært lurt å bygge flere boliger i det størrelseintervallet, påpeker han.

Det har foreløpig ikke lykkes Finansavisen å få kontakt med byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), eller byrådsleder Raymond Johansen (AP).