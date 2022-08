Her er de heftigste leieprisene

I takt med at renter har økt og boligverdier har steget, har flere og flere mennesker slitt må kjøpe bolig i USA. På bakgrunn av dette har leiemarkedet eksplodert, og leieprisene stiger stadig til nye høyder.

Under første halvdel av 2022 har gjennomsnittlig månedlig leiepris i hele USA steget til 2.495 dollar, eller om lag 25.000 kroner. Ifølge CNBC tilsvarer dette en økning på 13 prosent fra samme periode i fjor.

Oppgangen kommer til tross for at den reelle kjøpekraften til den amerikanske befolkningen svekker seg, da inflasjonen steg til 9,1 prosent i juni.

«The sunshine state» på topp

På listen over områder med høyest leiepriser dominerer byer i California. Los Angeles troner øverst, med en gjennomsnittlig leiepris på over 45.000 kroner i måneden med dagens dollarkurs. Hele listen kan du lese nedenfor.

Flere flytter

Under pandemien, da løsninger som hjemmekontor ble mer tilgjengelig, valgte flere å flytte til billigere områder av USA, spesielt til stater som Ohio og Alabama.

CNBC skriver at også i dag, som de fleste er tilbake på kontoret, er antall mennesker som søker å flytte til billigere stater rekordhøy. Eksperter har imidlertid uttalt at til tross for leiekostnaden kan bli lavere, er det «skjulte kostnader» ved å flytte.

– Å miste nettverket der du bor er en stor kostnad, som ikke nødvendigvis kan måles i penger, uttaler Bill Parrott, adm. direktør i Parrott Wealth Management, til CNBC.