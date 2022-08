Historisk oppgang i leieprisene i andre kvartal

- Vi har aldri tidligere registret et så lavt utbud av boliger til leie på Finn.no. Mens utbudet er noenlunde stabilt i Bergen og Trondheim, har utbudet gått mye ned i Stavanger/Sandnes og Oslo. I Oslo er utbudet på et urovekkende lavt nivå, noe som stemmer godt med de beskrivelse av tilstanden i utleiemarkedet i hovedstaden i august som er kommet frem i mediene, sier han.

Boligpriser er politikk

- Vi knytter den lave tilbudssiden delvis til den økte formuesbeskatningen av sekundærboliger i 2022, da vi har fått tilbakemeldinger om mange ønsker å selge sine utleieboliger som følge av dette, sier Lauridsen.

Videre fortsetter Lauridsen at på samme tid har etterspørselen etter utleieboliger kommet sterkt tilbake etter at smittevernstiltakene mot korona ble lempet på ved inngangen til andre kvartal. Studenter er tilbake på campus og arbeidsinnvandringen er høy igjen. Dette er to grupper som i stor grad etterspør utleieboliger.

- I likhet med kjøpsprisene i boligmarkedet påvirkes også leieprisene av politikk. Tilbudssiden i hovedstadsregionen og Oslo spesielt er et vedvarende problem. Det er på høy tid at myndighetene ser helheten og konsekvensene av politikken de fører. Kun mer boligbygging og en velfungerende tilbudsside vil kunne gi oss mer moderat bolig- og leieprisutvikling, avslutter Lauridsen.

Utleierush i Oslo

Finansavisen omtalte utleierushet i Oslo 1. august. Det er 45 prosent færre boliger til leie i hovedstaden enn på samme tid i fjor, og de går unna som varmt hvetebrød.

VARSLET KATASTROFE: Terje Tinholt i Tinholt Eiendom mener politikerne må bære skylden for den varslede katastrofen. Foto: Iván Kverme

– Dette er en katastrofe. Og det er en varslet en. Det bygges altfor lite småleiligheter i Oslo. Vi er en by i vekst, og vi sier at vi ønsker studenter inn. Det har vi fått, men det er et stort avvik mellom hva vi tilbyr av studieplasser og hva vi tilbyr av bosteder. Jeg kan ikke forstå hvorfor det ikke legges til rette, sier Terje Tinholt i Tinholt Eiendom.

– De som kommer seg inn i markedet, får være med på toget. De andre blir sittende på perrongen, og må betale dyrt for det. Det er bare trist og leit, sier Tinholt.