Boligutbygging i fritt fall: Laveste nyboligsalg siden finanskrisen

Boligprodusentene har ikke målt lavere salg og igangsetting for juni måned siden vi begynte med månedlige registeringer i 2010, sier administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim.

– Salget av nye boliger har vært fallende siden juli 2021. Det er kun under finanskrisen i 2008 og 2009 vi har målt lavere salg i andre kvartal, uttaler Hiim.

– Fremover er vi urolig for boligforsyningen, sysselsettingen, og de som trenger boliger. Hiim ber derfor om fortgang i behandling av innsendte regulerings- og byggesaker, forbedring av virkemidler som boliglånsforskriften og Husbanken, samt å unngå ytterligere press i økonomien som kan føre til nye rentehevninger, sier Hiim.

Salg av nye boliger faller

Salget av nye boliger i juni 2022 er 38 prosent under juni 2021. Salget i juni 2022 viser at eneboliger er 26 prosent under, småhus er 43 prosent under og leiligheter er 41 prosent under juni 2021, ifølge Boligprodusentene.

Hiim frykter at salget vil fortsette å holde seg lavt i 2022, og at de langsiktige konsekvensene vil være alvorlig. Boligbehovet er nå oppjustert med over 3 000 boliger, til 29 384 boliger i året.

Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 23 618 boenheter, som er 20 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Salg av fritidsboliger halvert på et år

Salget av nye fritidsboliger første halvår 2022 er 57 prosent under første halvår 2021. Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 4 545 enheter, som er 48 prosent under forrige tolvmånedersperiode, ifølge Boligprodusentene.

I tillegg er igangsettingen av nye boliger i juni 2022 31 prosent under juni 2021.

– Vi tror selvfølgelig det henger sammen med de høye materialprisene som har påvirket markedet lenge. Det er vanskelig å regne hjem prosjekter, det blir for dyrt å sette i gang. Man prøver også å skyve på eksisterende prosjekter, sier Hiim til NRK.