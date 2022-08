Inntektsløft for Selvaag

Selvaag Bolig økte inntektene til 965,9 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 394,2 millioner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet endte i samme periode på 203,4 millioner kroner, mer enn en dobling fra 76,3 millioner i andre kvartal 2021.

Styret i Selvaag foreslår nå et utbytte på 2,00 kroner for første halvår.

– Til tross for utfordrende markedsforhold var boligsalget tilfredsstillende i første halvår. Det er et stort behov for nye boliger i kjerneområdene våre både nå og fremover, sier Selvaag-sjef Sverre Molvik i en kommentar.

Selvaag Bolig igangsatte i løpet av andre kvartal 190 boliger. Selskapet hadde ved utgangen av kvartalet 1.342 boliger under bygging, med en samlet salgsverdi på 6,8 milliarder kroner. 75 prosent av disse var solgt ved utgangen av kvartalet.

