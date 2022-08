Færre boligkonflikter etter omdiskutert lovendring

Fra nyttår ble avhendingsloven endret, og det ble stilt betraktelig større krav til både kjøper og selger.

Målet var en tryggere bolighandel med færre konflikter mellom partene – og det målet er nådd, skriver Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) i en pressemelding.

– Implementeringen har gått enda bedre enn forventet, sier adm. direktør Carl O. Geving.

– Siden endringer ofte tar tid å innarbeide, tok vi høyde for at klagefrekvensen ville øke det første året, for deretter å falle ettersom endringene får satt seg. Vi kan så langt konstatere at det kommer overraskende få klager i kjølvannet av lovendringene.

Strengere krav

Etter endringene i avhendingsloven ble det ikke lenger lov å ta generelle forbehold, som for eksempel at boligen «selges som den er».

Det ble også stilt strengere krav til å få kartlagt eiendommens tekniske tilstand. Hovedtanken var at dersom kjøper får all informasjon, har vedkommende mindre å klage på.

– Det ser ut til at både forbrukere og profesjonelle har tilpasset seg endringene raskt, sier Geving.

– Altfor mange alvorlige konflikter

Regelendringene var omdiskuterte, men erfaringen er at den nye loven virker etter hensikten.

– Det var altfor mange alvorlige konflikter etter de gamle reglene, med store økonomiske konsekvenser for både kjøpere og selgere. De nye tilstandsrapportene gir bedre informasjon og bidrar til å avklare kjøpers forventninger til boligen. Dette er både selgere og kjøpere tjent med, sier Geving.

–Vi er i en tidlig fase av nye regler og må følge utviklingen over lenger tid for å få et klart bilde av alle virkningene, men det er gledelig å konstatere at innføringen av nye regler synes å bidra til en tryggere bolighandel.