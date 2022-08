Heimstaden tjente 1,4 mrd. kroner i andre kvartal

Heimstaden leverte fredag sine resultater for andre kvartal 2022. Selskapet tjente 1,4 milliarder kroner før skatt, mot 5,31 milliarder i samme periode i fjor.

– Til tross for volatilitet i kapitalmarkedene leverer vi sterke finansielle og operasjonelle resultater, sier adm. direktør i Heimstaden Bostad, Patrik Hall.

– Rekordhøye belegg kombinert med inflasjonsjusterte leieinntekter er viktige årsaker til dette. Aksjeemisjonen i juli styrket vår balanse og finansielle beregninger enda mer, knyttet til vårt hybride tilbakekjøp.

Leieinntekter på 2,87 milliarder

Ivar Tollefsen, som er Norges desidert største private eiendomsinvestor, har mesteparten av sine verdier i Heimstaden.

Boligselskapet, som er børsnotert i Stockholm, viser til et driftsresultat på 1,89 milliarder kroner mot 1,23 milliarder andre kvartal 2021.

De kunne også skimte med leieinntekter på 2,87 milliarder kroner, en økning på 5,2 prosent. De står for 63 prosent av inntjeningen til Heimstaden i andre kvartal.

Heimstaden har økt leieinntektene hovedsakelig ved å kjøpe boliger i Tyskland og Finland. Boliggiganten har kjøpt henholdsvis 1.091 og 2.009 boliger i de to landene, skriver de i rapporten.

Dobling i gjeld

Eiendomsselskapet hadde 144,8 milliarder kroner i gjeld ved utgangen av andre kvartal, en oppgang fra 130 milliarder i første kvartal. Det er en dobling fra andre kvartal i 2021, da gjelden var på 68,4 milliarder kroner.

I juli gjennomførte Heimstaden Bostad et tilbakekjøp på 868 millioner euro hybridobligasjoner for et samlet vederlag på 649 millioner euro, noe som var finansiert med egenkapital fra aksjonærer.