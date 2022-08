Boligbyggingen falt i Sverige

Boligbyggingen i Sverige faller samtidig som landet opplever sitt kraftigste boligprisfall siden finanskrisen.

Antallet igangsatte boliger falt med 11 prosent i årets seks første måneder, sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Bloomberg.

Den siste tiden har boligprisene falt kraftig i Sverige, og Nordea spår at nedgangen vil fortsette og at det kan komme et større fall på 10 prosent innen utgangen av neste år.

Årsaken til fallet er at Sveriges sentralbank hever styringsrenten, noe som gjør det dyrere å finansiere boligkjøp.

Økte byggekostnader

I juli steg byggekostnadene for flerboligbygg med 14,6 prosent, som er den største økningen på mer førti år, ifølge avisen.

Etter å ha slitt i årevis med å øke byggingen for å holde tritt med etterspørselen fra en voksende befolkning, nådde igangsettingen av boliger det høyeste nivået på flere tiår i fjor, med nærmere 68.000.

Aktiviteten i byggesektoren ventes å falle kraftig, til under 50.000 igangsatte boliger i 2022, ifølge konsulentfirmaet Byggfakta.