Prisene i luksusboligstrøket Hamptons på Long Island tok fullstendig av da rike newyorkere rømte storbyen under coronapandemien. Fra andre kvartal 2019 til samme periode i fjor var prisoppgangen på medianen 88 prosent.

Et mer volatilt aksjemarked har endret på dette. Etter fire uker med oppgang viser Wall Street svakhetstegn igjen, og investorene frykter at Federal Reserves aggressive renteøkninger vil kvele veksten. Renteøkningene kommer samtidig med at inflasjonen gjør alt dyrere.

Mer makt til boligkjøperne

– Kjøpere har mer forhandlingsmakt enn for seks måneder siden. Entusiasmen har avtatt, og det samme har konkurransen om boligene, sier megler Drew Green i Saunders & Associates til Bloomberg.

Prisene er vel å merke fremdeles godt over nivåene før pandemien. Mer enn 70 boliger ble solgt for over 10 millioner i første halvår 2022, mot 16 i samme periode i 2019.

Antall boliger som har fått prisantydningen redusert har økt jevnt og trutt siden april, melder nyhetsbyrået og viser til tall fra Out East, en nettportal for Hamptons-eiendom. Rabatterte boliger utgjorde 11 prosent av det samlede Hamptons-markedet i juli, nesten det doble av andelen i april.

500.000 dollar – eller mer

En rekke boliger har fått prislappen kuttet med 500.000 dollar eller mer, eksempelvis en med syv soverom og seks og et halvt bad i Water Mill. Denne ble lagt ut i juni ut for nærmere 6 millioner dollar, men etter bare ett bud (under prisantydning) og rundt 30 visninger på fire uker, kuttet selgerne prisen med 745.000 dollar i juli – og kontrakt er nå inngått.

Megleren på huset, Jack Pearson i Compass, hevder overfor Bloomberg at priskutt kan få fart på noen salg, men at dette ikke nødvendigvis betyr at alle selgere vil senke prisene.

– Med økonomien og usikkerheten i verden finnes definitivt dem som tror at prisene skal ned og vil vente. Men det betyr ikke at prisene på det de venter på – hvis det er en eiendom på øverste hylle, vil bli redusert med så mye, sier han.