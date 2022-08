Obos vil ha lovendring: – Dagens lovverk holder mange utenfor boligmarkedet

De siste årene har 950 Obos-medlemmer kjøpt bolig med enten deleie eller bostart, ordninger som tar sikte på å senke terskelen til boligmarkedet. Selskapet har et mål om å tilby 8500 slike boliger de neste fem årene.

Ingjerd Sælid Gilhus, leder for boligkjøpsmodeller i Obos, sier satsingen har truffet et stort behov, særlig blant førstegangskjøpere. Men lovverket hindrer ofte dem fra å selge flere.

– Det er sterkt beklagelig at vi blir tvunget til å si nei til boligkjøpere fordi loven setter en stoppet for det. Det er etter vårt syn åpenbart at boligpolitikken henger etter utviklingen i boligmarkedet, sier hun i en pressemelding.



Måtte stoppe salg av deleie-leiligheter

Ifølge Borettslagsloven kan et boligbyggelag bare eie inntil 20 prosent av andelene i et borettslag. Dermed kan Obos bare selge én av fem leiligheter med deleie, selv om etterspørselen skulle vært større.

– Dagens lovverk holder mange utenfor boligmarkedet. Etterspørselen etter spesielt deleie-leiligheter er så stor enkelte steder at vi har nådd maksgrensen for hva vi kan selge, sier Gilhus.

Hun sier Obos har måtte stoppe salget av slike leiligheter i flere prosjekter på grunn av lovverket.

– Det oppleves som et paradoks at når vi endelig har fått på plass en sosialt bærekraftig modell i boligmarkedet, som politikerne lenge har etterspurt, er det loven som skal sette en stopper for manges boligdrøm, mener Gilhus.

– Vil åpne boligmarkedet for langt flere

Dagens grense på 20 prosent ble satt for at privatpersoner eller investorer ikke skal kunne overta kontrollen i selvstendige borrettslag. Men eventuell utvidelse av andelen leiligheter med del vil ikke påvirke andelseiernes kontroll i borettslaget, mener Obos.

De ber om at loven endres slik at de kan tilby deleie på alle leiligheter, så fremt medlemmet eier minst halvparten av boligen.



– Det vil åpne boligmarkedet for langt flere enn i dag, og er sammen med høy boligbygging det viktigste vi som utbygger kan gjøre for å dempe de høye boligprisene, mener Gilhus.