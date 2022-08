– Vi forventer at den sterke nasjonale boligprisveksten vi har sett hittil i 2022 avtar, selv om bildet er mer usikkert for Oslo og tilsvarende pressområder, sier Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i NBBL.

NBBLs Boligmarkedsbarometer viser at boligprisforventningene fortsetter nedover som følge av økte forventninger til høyere renter. Tallene for august viser at 52 prosent tror på høyere boligpriser det neste året, mot 58 prosent i juni.

– Augusttallene viser at økte renter fremdeles har en nedkjølende effekt på nordmenns forventninger til boligmarkedet. Vi var veldig spente på folks reaksjon på rentehevingene denne gangen, men ser at troen på høyere boligpriser likevel holder seg på et høyt nivå til tross for usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen.

Fredriksen poengterer at vi står midt i en høy prisvekst, og renten skal ytterligere opp.

– Dette vil merkes spesielt godt for de med høye boliglån, selv om renta fremdeles ligger på et lavt nivå, sier han.



Andelen som tror på boligprisfall har økt fra fem prosent i februar til 16 prosent i august, en betydelig oppgang, sier NBBL.

I tillegg forventer ni av ti en høyere boliglånsrente det neste året. Andelen som tror på en mye høyere rente om ett år har også steget fra syv prosent fra i fjor til 35 prosent i år.

4,7 prosent av respondentene oppgir at de frykter å miste jobben det neste året. NBBL kaller nivået lavt, og sier det reflekterer den store etterspørselen etter arbeidskraft i Norge.

"Barometeret fortsetter derfor i en fallende trend som indikerer lavere temperatur i boligmarkedet.", skriver NBBL.