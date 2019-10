dette vil påvirke oslo børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,5] prosent tirsdag.

Han understreker at gårsdagens oljeprissjokk er negativt for verdensøkonomien.

– Når det er sagt, er det naturlig å anta at de fleste aktører vil gjøre det de kan for å hindre en ytterligere prisoppgang gjennom tapping av strategiske oljelagre verden over, oljelagre som har vokst til rekordhøye nivåer etter oljenedturen i 2014-16, skriver han tirsdag morgen.

– Det vil si: slike koordinerte tiltak ble sist iverksatt i 2011, da markedet ble forsynt med 60 millioner fat. Verdens oljelagre er for øvrig på 2,9 milliarder fat, hvis de amerikanske utgjør 0,6 milliarder av disse. Det viktigste nå, slik vi ser det, er at helgens hendelse ikke utløser militære aksjoner som forverrer situasjonen i Midtøsten. De seneste uttalelsene fra Trump peker i samme retning, fortsetter Berntsen.

Børsnedgang i Asia

De fleste Asia-børsene ser rødt tirsdag morgen, dagen etter oljeprissjokket i kjølvannet av helgens droneangrep som rammet Saudi-Arabias største oljeinstallasjoner.

På Tokyo-børsen, som var stengt i går, er Nikkei marginalt ned, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,2 prosent.

I Kina faller Shanghai Composite og large cap-indeksen hhv. 1,4 og 1,3 prosent.

USAs president Donald Trump bekreftet mandag overfor Kongressen enighet med Japan om initielle handelsavtaler på landbruk og teknologi.

Asia-kommentaren her.

Venter på Fed-kutt

De tre nøkkelindeksene på Wall Street endte ned mandag. Investorene har rettet fokus mot onsdagens rentebeslutning fra Federal Reserve.

Utviklingen kom i kjølvannet av angrepene mot oljeinstallasjoner i Saudi-Arabia. I tillegg retter investorene fokus mot Federal Reserves rentebeslutning onsdag kveld norsk tid.

Forventningen er at USAs sentralbank vil kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, med handelskrig og svakere vekst i verdensøkonomien som bakteppe.

USA-kommentaren her.

Liten oljekorreksjon

Oljeprisen trekker tirsdag morgen noe ned etter sjokkoppgangen.

Brent-oljen er så langt i dagens handel ned 0,6 prosent til 68,62 dollar fatet, men er opp fra rundt 66,50 dollar ved stengetid på Oslo Børs i går.

WTI-oljen faller én prosent til 62,27 dollar fatet.

Da Oslo Børs stengte før helgen, ble Brent-oljen omsatt for rundt 60,30 dollar, noe som betyr at prisen er opp 13-14 prosent etter droneangrepet.

Mandag var oljeprisen på det meste opp knappe 20 prosent til 71,95 dollar fatet.

Oljerally på børsen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte markant opp, naturligvis godt hjulpet av oljeaksjene som dro lasset etter oljeprissjokket.

Aker BP steg over ni prosent, Equinor over fire prosent.

Norwegian steg drøye to prosent etter at obligasjonseierne stemte for å utsette forfallene på obligasjonslånene.

NRC Group falt 2,5 prosent etter at Jan Haudemann-Andersen solgte storpost.

Oslo-kommentaren her.