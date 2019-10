Zenith Energy kutter gjelden

Zenith Energy har redusert sin kortsiktige gjeld med rundt 2.175.000 dollar i løpet av de siste 14 månedene, går det frem av en børsmelding.

Vedrørende lånefasiliteten på 1.485.000 dollar og påløpte renter, ble selskapet 5. august informert av garantisten for fasiliteten, Andrea Cattano, at han hadde fått juridiske råd i tilknytning til en rettstvist mot långiveren og at han kan ha skaffet seg garantien på ulovlig vis.

Resultatet av en potensiell rettstvist kan være en reduksjon eller kansellering av forpliktelsen tilknyttet lånefasiliteten.

