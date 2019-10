Seadrill-rigg fant gass for Equinor i Norskehavet

Equinor har som operatør for utvinningstillatelse 942 gjort et gassfunn i Ørn-prospektet sør for Marulk-feltet i Norskehavet, melder Oljedirektoratet.

Foreløpige beregninger etter avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/2-5 S antyder et funn på 8-14 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønn 6507/2-5 S er første letebrønn på utvinningstillatelsen, og rettighetshaverne vil nå vurdere oppfølging av funnet og avgjøre behovet for videre avgrensning.

Brønnen ble boret av boreinnretningen West Phoenix, som nå skal til boreoppdrag i britisk sektor.

Equinor har 40 prosent eierandel i lisensen, mens Aker BP og Wellesley Petroleum eier 30 prosent hver.

