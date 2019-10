Kepler Cheuvreux rykker ut med en kjøpsanbefaling på Storebrand

Analytiker Peter Eliot i Kepler Cheuvreux oppgraderer Storebrand-aksjen fra en hold-anbefaling til en kjøpsanbefaling.

Samtidig hever han kursmålet fra 66 til 73 kroner.

Markert oppside

I skrivende stund omsettes aksjen for 55,90 kroner, ned 2,71 prosent. Det gir selskapet en markedsverdi på 26,1 milliarder kroner.

I løpet av den siste måneden har aksjen lagt på seg 6,72 prosent mens den er ned 5,31 prosent hittil i år.

Bloomberg kan fortelle at gjennomsnittlig kursmål blant analytikerne som følger Storebrand ligger på 74,75 kroner.

Kursmålet på Storebrand har i snitt blitt senket med 4,6 prosent i løpet av de siste tre månedene.

Ikke alle er like enige

I slutten av forrige uke ble det kjent at Jan Gjerland, analytiker i ABG Sundal Collier, valgte å nedjustere kursmålet på Storebrand fra 90 til 83 kroner. Han gjentok samtidig sin kjøpsanbefaling.

Sisseners favorittaksje

I starten av september kunne vi lese at Storebrand (fremdeles) er favorittaksjen til forvalter Jan Petter Sissener. Ved inngangen til september hadde han plassert 8,51 prosent av midlene i fondet Canopus i nettopp denne aksjen.

Godt likt av Nordnets kunder

August-statistikk fra Nordnet viste at private investorer omsatte aksjer for 12 milliarder kroner i august. Netto ble det solgt aksjer for 210 millioner kroner.

På 3. plass over mest kjøpte aksjer (netto) finner vi Storebrand, kun slått av store selskaper som Norsk Hydro og Equinor.