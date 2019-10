3G Capital selger aksjer i Kraft Heinz for 6,38 milliarder kroner

Den nest største eieren i Kraft Heinz, 3G Capital Partners, har solgt 25,1 millioner aksjer i matvareselskapet til en gjennomsnittlig kurs på 28,44 dollar.

Det ble dermed solgt aksjer for 714 millioner dollar, tilsvarende om lag 6,38 milliarder kroner.

Det brasilianske private equity-selskapet solgte dermed ni prosent av sin beholdning i Kraft Heinz.

Etter transaksjonen eier 3G Capital 235 millioner aksjer i matvaregiganten, tilsvarende om lag 20 prosent av de utestående aksjene i selskapet.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway er største eier i Kraft Heinz med en eierandel på 26,70 prosent.

Matevaregiganten har vært i hardt vær over lengre tid etter at det ble oppdaget uregelmessigheter i regnskapene over flere år.

I tillegg falt aksjekursen 25 prosent i vinter da det ble kjent at selskapet måtte skrive ned 15,4 milliarder dollar på to av sine mest populære merkevarer, Kraft og Oscar Mayer.

Gründeren i 3G Partners, Jorge Paulo Lemann, har ifølge CNBC kjøpt aksjer for om lag 100 millioner dollar i Kraft Heinz privat. Salget fra PE-selskapet skal delvis ha vært drevet av likviditetshensyn, og det skal ikke selges flere aksjer.

Aksjen faller 3,85 prosent til 28,48 dollar på Wall Street tirsdag. Blant analytikerne som følger aktivt følger aksjen opererer to med en kjøpsanbefaling, 15 anbefaler hold og tre sier selg. Konsensus-kursmålet (median) ligger på 30,0 dollar for Buffett-favoritten.