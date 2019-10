USA mener angrepene stammer fra sørvest i Iran

USA mener at helgens angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia stammer fra sørvest i Iran, melder Reuters.

Tre statsansatte sier ifølge nyhetsbyrået at angrepene ble utført med både missiler og droner. De ville ikke si noe om hvilke bevis de hadde for påstandene.

Iran har tidligere nektet for deltagelse i angrepene, mens Houthi-militsen som Saudi-Arabia kriger mot i Jemen, har tatt på seg ansvaret for oljeangrepene. USA mener altså at det er Iran som står bak angrepene.

Under en pressekonferanse tirsdag kveld uttalte Saudi-Arabias energiminister at han ikke visste hvem som står bak angrepene.

USAs utenriksminister Mike Pompeo reiste tirsdag til Saudi-Arabia for å diskutere amerikanernes respons på angrepene.