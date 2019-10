dette vil påvirke oslo børs

Også onsdag morgen er det varierende stemning på de asiatiske børsene, og investorene er nå avventende i forkant av dagens rentedom fra den amerikanske sentralbanken

I Japan faller Nikkei 0,13 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,60 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,34 prosent, og CSI 300 er opp 0,58 prosent. Hang Seng i Hong Kong stiger 0,03 prosent.

Tror børsen åpner flatt

Nordnet, med aksjeekspert og analytiker Roger Berntsen i Spissen, tror Oslo Børs åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,1].

– Oljeprisen falt kraftig tilbake i går etter at Saudi Arabia varslet at deres oljeproduksjon vil være tilbake til normalen innen utgangen av september/begynnelsen av oktober. Dette er tidligere enn det markedet hadde sett for seg. Når det er sagt, til tross for de positive meldingene handles oljeprisen hele syv prosent over nivåene fra forrige uke, dvs. før Saudi Aramcos gigantanlegg ble angrepet av missiler, med tilhørende bortfall av 5,7 millioner daglig oljefat (ca. 6 % av verdens oljeproduksjon). Mao. risikopremien i oljeprisen har økt etter denne alvorlige hendelsen.



– Høyere risikopremie i oljeprisen er, alt annet like, negativt for verdensøkonomien. Det er naturlig å anta at verdens sentralbanker, inkludert Norges Bank, vil måtte hensynta dette i deres fremtidige rentepolitikk. I kveld norsk tid, offentligjør Fed sin rentebeslutning for september. Markedet priser inn ett kutt på 0,25 prosentpoeng. I morgen derimot, er det Norges Bank sin tur. Gitt omstendighetene i internasjonal økonomi, tror vi renten holdes uendret her hjemme. Norsk økonomi går for øvrig bra for øyeblikket, men det skyldes hovedsakelig midlertidige forhold innen oljesektoren. På mellomlang sikt ser bildet svakere ut.

Oljeprisen

Onsdag morgen omsettes Brent-oljen for 64,46 dollar fatet, ned 0,15 prosent, mens WTI-oljen faller 0,54 prosent til 59,02 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 65,28 dollar ved børsslutt tirsdag.

Under en pressekonferanse tirsdag kveld norsk tid uttalte Saudi-Arabias nye energiminister prins Abdulaziz bin Salman at produksjonen vil være tilbake som normalt innen utgangen av september. Dermed kommer produksjonen tilbake mye kjappere enn mange hadde fryktet, noe som sendte oljeprisen kraftig ned.

Wall Street

Det endte med oppgang på Wall Street tirsdag. Alle de tre toneangivende indeksene steg, og tech-aksjene ledet an.

Dow Jones steg 0,12 prosent til 27.108,15, mens Nasdaq endte opp 0,40 prosent til 8.186,02. S&P 500 styrket seg 0,25 prosent til 3.005,58.

Også her var fokuset rettet mot rentemøtet til Federal Reserve. Møtet ender onsdag, og sentralbanken vil da komme med sin rentebeslutning. Markedet forventer et kutt på 25 basispunkter, noe som i så fall bli Feds andre rentekutt i år.

Oslo Børs

Pilen pekte nedover på Oslo Børs tirsdag. Hovedindeksen endte ned 1,01 prosent til 890,41. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 5,6 milliarder kroner.

Norwegian-aksjen var på det meste ned nær 6,50 prosent tirsdag, men endte til slutt opp 3,97 prosent til 41,60 kroner. Kursen snudde etter at den spanske avisen Okdiario meldte at selskapet pynter seg for IAG.

Nordic Nanovectors avholdt tirsdag en R&D-dag, og kom med en rekke oppdateringer. Aksjen endte dagen opp 15,81 prosent til 35,74 kroner.

Dette skjer i dag:

Makro:

Japan: Handelsbalanse august, kl. 01.50

Norge: Skatteregnskap august, kl. 08.00

EMU: KPI endelig august, kl. 11.00

USA: boligbygging august, kl. 14.30

USA: Rentebeskjed med nye prognoser, kl. 20.00

Annet:

SSB: ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

SSB: Kostnadsindeks for buss, 2. kvartal 2019, kl. 08.00

Scatec Solar: Kapitalmarkedsdag i Oslo Konserthus (Lille Sal), kl. 09.00-12.00

Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

DOE: Ukentlig oljelagertall, kl. 16.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)