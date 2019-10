Det ble en liten opptur på børsene i New York tirsdag. Alle de tre toneangivende indeksene steg og tech-aksjene ledet an.

Dow Jones og S&P 500 ligger henholdsvis 0,9 og 0,7 prosent under tidligere all-time high, mens Nasdaq er ned 1,7 prosent fra toppen.

For de aksjene som det er notert både i Oslo, New York og Toronto, var det en positiv avvik for alle som også er notert i New York, og størst for Borr Drilling.

Questerre, som er notert i Toronto, ble det negativt på 1,0 prosent.