Feiltildeling i tegningsemisjon for Nordic Mining - handelen er stoppet

Tirsdag ble prospektet i tegningsemisjonen i Nordic Mining godkjent av Finanstilsynet og tegningsrettene ble notert for handel.

Selskapet vil utstede inntil 25.000.000 nye aksjer med tegningskurs 1,40 kroner.

Men det kan se ut til at det har gått litt for fort i svingene hos tilretteleggeren og VPS. Flere Nordic Mining-aksjonærer har fått feil tildeling. Tildelingsforhold i emisjonen skuulle ha vært 0,1738625 rett per gammel aksje.

«Skulle fått tildelt ca 10k retter i NOM, har fått 332k :) Noen må lære seg matematikk hos VPS. Gange er ikke dele», skriver investor og aksjeekspert Svend Egil Larsen på Twitter.

Klokken 10.03 bekreftes det i en melding at den midlertidlige stansen i handelen av tegningsrettene skyldes feiltildeling. Senere på dagen kom meldingen om at all handel i tegningsrettene tirsdag er kansellert.

Geir Harald Aase, kommunikasjonssjef i Oslo Børs, sier til Finansavisen at det er meglerhuset som har tilrettelagt transaksjonen, SpareBank 1 Markets, som har tastet inn feil data.

Nordic Mining er listet på Oslo Axess.

Aksjen stiger 5,52 prosent til 1,625 kroner på børsen.