Kepler Cheuvreux spår dobling av aksjekursen i Borr Drilling

Borr Drilling har ikke vært mye å skryte av for Tor Olav Trøim og resten av aksjonærene.

I skrivende stund omsettes aksjen for 60,63 kroner, ned 0,02 prosent. Det gir en markedsverdi på 6,7 milliarder kroner.

Den siste uken har aksjen falt 6,44 prosent mens den er ned 43,34 prosent hittil i år. Det er verdt å nevne at aksjen faktisk er opp 29 prosent den siste måneden.

Venter dobling av aksjekursen

Nå er analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux ute med en ny kjøpsanbefaling på aksjen. Samtidig kutter han kursmålet fra 165 til 160 kroner.

Bloomberg kan fortelle at gjennomsnittlig kursmål på Borr Drilling ligger på 122,97 kroner.

Selv om Olsvik nå kutter kursmålet betyr det fremdeles at han forventer mer enn en dobling av aksjekursen for Tor Olav Trøim & Co.

Pareto spår også kursoppgang

For litt over en uke siden var Pareto Securities ute med en analyse på aktørene i riggsektoren.

Med den slående overskriften “RIP - Recovery in Progress” valgte analytiker Christopher Mo Dege og Bård Rosef å kutte kursmålet på flere aksjer.

Samtidig opprettholdt de kjøpsanbefalingene. Forholdene skal tross alt bli bedre, ifølge Paretos tallknusere.