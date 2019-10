Rentedommen i USA er klar

Federal Reserve besluttet onsdag å kutte styringsrenten i USA med 0,25 prosent til intevallet 1,75 til 2 prosent. Dette blir dermed det andre rentekuttet på under to måneder. Det vil si at president Donald Trump hovedsakelig får som han vil, etter å ha gått hardt ut mot Jerome Powell i det siste. Han har tidligere påstått at det eneste riktige å gjøre er å kutte renten.

Komiteen påpeker igjen "implikasjonene av den globale utviklingen for de økonomiske utsiktene så vel som dempet inflasjonspress" som den viktigste begrunnelsen for rentekuttet onsdag.

"Jay Powell og Federal Reserve mislykkes igjen. Ingen 'guts', ingen mening, ingen visjon! En forferdelig formidler!", skrev Donald Trump på twitter 25 minutter etter beslutningen.

Det var uenigheter knyttet til dagens beslutning. Tre komitémedlemmer stemte mot dagens beslutning. Én ville kutte renten 0,5 prosent, mens to ville beholde renten uendret.



"I etterkant av Feds forrige rentemøte har vi fått flere indikasjoner på at veksten i amerikansk økonomi er i ferd med å bremse ned, og PCE-inflasjonen (personal consumption expenditures - Feds favorittmål) har holdt seg vedvarende under inflasjonsmålet. Vi venter derfor at Fed setter ned renten med 25 basispunkter i kveld", skrev sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets i dagens rapport.

Klokken åtte var 2-åringen i 1,668 prosent. 40 minutter senere har den steget syv basispunkter til 1,738 prosent.

Wall street faller

Alle de ledende indeksene faller på nyheten om rentekutt. Investorene på børsene i New York reagerte med å sende børsene lenger ned. Dow Jones faller 40 minutter etter beslutningen og er ned 200 poeng. S&P 500 faller fra 3.003,13 til 2.982,54 poeng.

Reaksjonen kom trolig ikke på selve rentebeslutningen, men at The Fed er splittet om fremtiden og ikke gir en klar retning om rentekutt. Mange, inkludert Donald Trump hadde håpet på ett større rentekutt og klare signaler om flere rentekutt i fremtiden.