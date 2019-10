Endúr lander kjempekontrakt

Endur Maritime AS er av Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) tildelt en større rammekontrakt på avlasting relatert til vedlikeholdsoppdrag på Haakonsvern, går det frem av en børsmelding.

Rammekontrakten gjelder for en periode for fire år, med opsjon på ytterligere tre år.

Kontraktssummen, inklusive opsjonsperioden, er av Forsvaret anslått til 750 millioner kroner.

Tildelingen har en karensperiode frem til 30. september 2019 før signering kan gjøres.

Den tildelte rammekontrakten skal dekke vedlikeholdstjenester og endringsarbeid for samtlige fartøysklasser Forsvaret har eller får på Haakonsvern i løpet av avtaleperioden.

Nesten tre ganger børsverdi

Ved børsåpning torsdag var Endúr priset til 275 millioner kroner.

Markedet reagerer på kontrakten med å sende aksjen opp 46 prosent til 1,89 kroner.

- Denne tildelingen bekrefter at vi har klart å opprettholde vår attraktivitet og konkurranseevne inn mot Forsvaret, selv om oppdragsmengden overfor Forsvaret har vært lavere enn ønsket de siste årene. Nå ser vi imidlertid et spennende grunnlag for en sterk aktivitetsøkning og vesentlig høyere aktivitet med lang tidshorisont, sier konsernsjef for Endúr Hans Petter Eikeland i en kommentar.

