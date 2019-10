Cleaves Securities anbefaler kjøp av aksjer i Frontline

Basert på dagens aksjekurs på 81,60 kroner (+1,18 prosent) kan John Fredriksen og resten av aksjonærene i Frontline se tilbake på en kursoppgang på 30,87 prosent denne måneden.

Solid kursoppgang

Om vi går et år tilbake i tid er oppgangen på imponerende 91,91 prosent.

Børsfesten er neppe over, om vi skal tro analytiker Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities.

Han er nemlig ute med en ny kjøpsanbefaling på Frontline. Ifølge Bloomberg jekker han samtidig opp kursmålet fra 107 til 134 kroner.

Hannisdahl er ikke alene om å forvente kursoppgang i tiden fremover.

DNB Markets venter også bedre tider

For nesten to uker siden kunne vi lese at DNB Markets løftet kursmålet på Frontline fra 89 kroner til 101 kroner. Kjøpsanbefalingen ble gjentatt.

«Ordreboken ved verftene er i øyeblikket lav. Det gjør på den ene siden at flåteveksten fremover blir lav, mens det på den annen side begrenser annenhåndsverdien av eksisterende flåte at verftene i større grad vil jakte på nybyggingsordre», slo DNB Markets fast i en rapport.