Cleaves Securities kutter kursmålet på børsraketten BW LPG

BW LPG har gått som en kule på Oslo Børs i 2019.

Basert på dagens aksjekurs på 51,55 kroner (+2,69 prosent), kan aksjonærene glede seg over en kursoppgang på 101,39 prosent hittil i år.

Bare den siste måneden har aksjen gått 38,20 prosent.

Kutter kursmålet

Nå er analytiker Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities ute med en ny kjøpsanbefaling på BW LPG. Samtidig velger han å moderere seg noe.

Ifølge Bloomberg senker han nå kursmålet fra 108 til 89 kroner.

Investorene har ikke veldig mye å frykte. For at kursmålet skal innfris, må aksjen stige ytterligere 72,65 prosent fra dagens nivå.

Hannisdahl forteller også investorer at de kan tjene penger på å følge John Fredriksen i Frontline.

Pareto sier også kjøp

Tidligere denne uken var Pareto Securities ute med en oppdatering på sektoren.

Her kunne vi lese at kursmålet på Avance Gas ble jekket opp fra 35 til 38 kroner mens kursmålet på BW LPG ble hevet fra 52 til 54 kroner. Kjøpsanbefalingen for begge aksjene ble opprettholdt.

Meglerhuset mener den enorme LPG-veksten i USA har bidratt til rate-boomen i 2019.