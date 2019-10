dette vil påvirke oslo børs

Pilene peker stort sett opp i de asiatiske markedene fredag. Shanghai Composite stiger 0,17 prosent, og Shenzen-indeksen klatrer 0,09 prosent.

Torsdag skrev South China Morning Post at Trumps rådgiver Michael Pullsbury, som er kjent for å være hard mot kineserne, ikke er redd for å la handelskrigen eskalere ytterligere hvis det ikke kommer på plass en avtale innen kort tid.

Samtidig skrev Hu Xijin, sjefsredaktør for det statlige nyhetbyrået Global Times, på Twitter at kineserne «ikke er så engstelige for å komme til en avtale som den amerikanske siden trodde.»

Nikkei stiger 0,37 prosent i håp om ytterlige pengepolitisk stimuli. I Hongkong stiger Hang Seng 0,03 prosent.

Tror Oslo Børs åpner ned

Nordnet, med aksjeekspert og analytiker Roger Berntsen i Spissen, tror Oslo Børs åpner ned 0,2, eller innenfor intervallet [-0,3, -0,1].

– Norges Bank satte i går opp styringsrenten med 0,25 prosentenheter, til 1,5 prosent. Hvorvidt denne særnorske rentehevingen var en klok beslutning eller ikke, vil vise seg. Gitt at farten i verdensøkonomien har avtatt måned for måned det siste året, er det bare et tidsspørsmål før norsk økonomi vil bli innhentet av realitetene. Tidligere sentralbanksjef i USA, Alan Greenspan, uttalte nylig i et intervju med CNBC at de fleste undervurderer linken mellom underliggende økonomisk vekst og utviklingen i aksjemarkedet (formueeffekten). Han forklarte i intervjuet at en ti prosents oppgang i S&P 500 gir en prosent vekst i økonomien. Mao. den underliggende veksten i økonomien, både i USA, Norge og resten av verden, mer eller mindre er prisgitt den siste tids kraftige oppgang i aksjekursene. Mao. vi, sammen med Norges Bank, krysser derfor fingrene for stadig høyere aksjekurser fremover.

Oljeprisen

Fredag morgen omsettes Brent-oljen for 63,68 dollar fatet, opp 0,55 prosent, mens WTI-oljen stiger 0,89 prosent til 58,71 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 64,47 dollar ved børsslutt torsdag.

Wall Street

Det var små bevegelser i de ledende indeksene på Wall Street torsdag.

Utviklingen kom i kjølevannet av antallet førstegangssøkere på arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims), som kom inn på 208.000 i uken som ble avsluttet 14. september, ifølge tall fra amerikanske myndigheter.

Dow Jones falt 0,2 prosent til 27.092,96 og er med det opp 16,14 prosent i år, mens S&P 500 endte uforandret på 3.006,56. Det vil si at indeksen er opp 19,93 prosent hittil i år. Nasdaq klatret 0,07 prosent til 8.182,88.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 898,51 torsdag, etter en nedgang på 0,11 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 3.966 millioner kroner.

Øverst på vinnerlisten finner vi Endúr, som smalt opp 54,4 prosent til 2,00 kroner etter å ha landet en kjempekontrakt med Forsvaret.

I andre enden finner vi Nordic Nanovector øverst på taperlisten, etter en nedgang på 6,3 prosent til 31,10 kroner. Aksjen steg kraftig tidligere denne uken, etter en Betalutin-oppdatering.

Dette skjer i dag:

Makro

- Japan: KPI august 1.30

- Tyskland: Forbrukertillit september 8.00

- Tyskland: PPI august 8.00

- EMU: Forbrukertillit foreløpig september 16.00

Annet

- Baker Hughes-riggtelling 19.00

- Statsråd

Det er statsråd på slottet. Tid: 11.00.

- KrFs landsstyremøte

Kl. 10.00 holder partileder Kjell Ingolf Ropstad sin tale til KrFs landsstyre.

- Frps sentralstyre drøfter valgresultatet

Fremskrittspartiet starter sin evaluering av årets lokalvalg med et møte i sentralstyret. Fra kl. 12 til ca. 16 på Frps partikontor.

- Byrådsforhandlinger mellom Oslo Ap, Oslo MDG og Oslo SV starter

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Oslo starter forhandlingene om ny byrådsplattform.

- Rapport om avisenes økonomi i 2018

Medietilsynet presenterer en rapport om avisenes økonomi i 2018 under et frokostmøte på Kulturhuset i Oslo.

- Astrup møter finske ministre og Googles toppsjef i Helsinki

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup besøker Finland for å møte blant annet Sundar Pichai, toppsjefen i Google, den finske ministeren for lokal forvaltning og eierskap Sirpa Paatero og den finske økonomiministeren Katri Kulmuni. Blant temaene er kunstig intelligens, datadrevet økonomi og digital kompetanse.

- Hundretusener ventes å delta i ny klimaprotest

Skolebarn i mange land gjennomfører en streik for å presse fram klimatiltak, tre dager før FNs klimatoppmøte i New York. Også flere voksne ventes å streike, blant annet skal Amazon-ansatte i California delta i protestene, som markerer starten på Greta Thunbergs Global Climate Action Week.