Polaris Media og Agderposten Medier etablerer nytt mediehuskonsern

Polaris Media ASA og Agderposten Medier AS har inngått en avtale om sammen å etablere og utvikle et nytt regionalt mediehuskonsern på Sørlandet med virkning fra 1. januar 2020, går det frem av en melding.

Oppdatert kl. 09.39: Polaris Media får fart på seg på Oslo Børs, og noteres til 28,2 kroner – opp 6,8 prosent.

Konsernet etableres med utgangspunkt i Agderposten Mediers mediedivisjon (inkl. trykk og distribusjon) og Schibsted sine mediehus og distribusjon i Vest-Agder.

Det nye selskapet vil hete Polaris Media Agder AS, hvor Polaris Media vil eie 51 prosent og eierne av Agderposten Medier vil kontrollere de resterende 49 prosent.

Nils K. Gauslaa blir administrerende direktør for Polaris Media Agder, og vil sammen med administrerende direktør og sjefredaktør Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen, inngå i konsernledelsen i Polaris Media.

Utover dette er det ikke inngått noen avtaler i forbindelse med transaksjonen til fordel for andre ledende ansatte eller styremedlemmer i Polaris Media, Agderposten Medier eller Schibsted, heter det.

– Et godt grunnlag

- Polaris Media Agder vil bestå av en rekke sterke mediehus med solid historikk og dyktige medarbeidere som har klart å skape ledende brukerposisjoner og sterkt engasjement lokalt og regionalt i Agder og Telemark. Polaris Media ser frem til å jobbe sammen med eierne og ledelse i Agderposten Medier for å utvikle disse mediehusene videre, og bidra til å lykkes med den digitale transformasjonen, i samspill med resten av Polaris Media, og i et strategisk samarbeid med Schibsted, sier Per Axel Koch, konsernsjef i Polaris Media.

– Samtidig vil en etablering på Sørlandet bidra til å forsterke Polaris Media sin posisjon som en nasjonal aktør i det norske mediemarkedet, og legge et godt grunnlag for den videre utviklingen i konsernet, fortsetter han.

Handler av Schibsted

Polaris Media Agder blir etablert gjennom at Polaris Media kjøper Schibsted sine mediehus og distribusjonsvirksomhet i Vest-Agder, som deretter slås sammen med Agderposten Medier sine mediehus og medierelaterte tjenestevirksomheter i Aust-Agder og Telemark.

Polaris Media ASA blir således morselskap for Polaris Media Agder, og vil konsolidere Polaris Media Agder i sitt konsernregnskap.

– Agder er en region i endring, med nært forestående fylkessammenslåing fra 1. januar 2020 og en sterkt utbedret infrastruktur som har skapt økt mobilitet og handel innad i regionen. Med grunnlag i et sterkt industrielt rasjonale for økt samarbeid i regionen har Polaris Media, Agderposten Medier og Schibsted over tid arbeidet med sikte på å slå sammen medievirksomhetene. Vi mener det nye konsernet vil få en betydelig styrket posisjon og plattform til å videreutvikle dagens mediehus og øvrig virksomhet, som igjen vil legge grunnlaget for en økt lønnsomhet, sier Willem Sijthoff, styreleder i Agderposten Medier.