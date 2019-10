Morningstar forteller investorer om stor oppside i Subsea 7-aksjen

Basert på torsdagens sluttkurs på 100,05 kroner, kan aksjonærene i Subsea 7 se tilbake på en kursoppgang på 20,31 prosent hittil i år. Det gir selskapet en markedsverdi på nesten 30 milliarder kroner.

Analytiker Preston Caldwell i Morningstar tror det er mye mer å gå på.

Nå er han ute med en ny kjøpsanbefaling, samtidig som han ifølge Bloomberg jekker opp kursmålet fra 123 til 142 kroner.

Opp eller ned?

Det er verdt å merke seg at Subsea 7 er en av de mest shortede aksjene på Oslo Børs. Oppdaterte lister fra Finanstilsynet viser at short-andelen er på 8,08 prosent.

I går kunne vi lese at Morgan Stanley-analytiker Lillian Starke valgte å nedgradere Subsea 7 fra en overweight/in-line-anbefaling til en equalweight/in-line-anbefaling. Samtidig kuttet hun kursmålet fra 140 til 118 kroner, ifølge Bloomberg.

I begynnelsen av forrige uke kunne vi lese at Pareto også var ute med en kjøpsanbefaling på Subsea 7.

Toppsjefen gir seg

I forrige uke ble det kjent at Jean Cahuzac går av som toppsjef i Subsea 7 ved utgangen av året. Han erstattes han av John Evans, som har vært oljeservicegigantens driftsdirektør siden 2005.

Milliardkontrakt

Samtidig slapp Subsea 7 nyheten om at de, via et konsortium med L&T Hydrocarbon Engineering (LTHE), er tildelt en stor kontrakt av oljekolossen Saudi Aramco.

Ifølge det Oslo Børs-noterte oljeservicekonsernet er deres del av kontrakten verdt mellom 300 og 500 millioner dollar, som tilsvarer mellom 2,7 milliarder og 4,5 milliarder kroner.

Kontrakten gjelder en pakke nummer to til den saudiarabiske oljegigantens vekstprosjekt på Marjan-feltet i Persiabukten.