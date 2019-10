Spår kursoppgang i SpareBank 1 SR-Bank

Basert på dagens aksjekurs på 98,90 kroner (+0,15 prosent) verdsettes SpareBank 1 SR-Bank til 25,3 milliarder kroner.

Jekker opp kursmålet med én krone

Nå er analytiker Jan Gjerland i ABG Sundal Collier ute med en ny kjøpsanbefaling, hvor han jekker opp kursmålet med én krone. Ifølge Bloomberg går han fra 110 til 111 kroner. En mer marginal endring skal det godt gjøres å fremvise.

Kan være en grei oppside

Lyspunktet er at aksjen må stige 12.2 prosent fra dagens nivå for at kursmålet skal innfris.

I løpet av den siste måneden har aksjen lagt på seg 1,96 prosent mens den er opp 15,91 prosent hittil i år.

Gjennomsnittlig kursmål blant analytikerne som følger SpareBank 1 SR-Bank er på 105,70 kroner.

Tidligere i dag kunne vi lese at Gjerland også hevet kursmålet på DNB.

DNB Markets venter også kursoppgang

SpareBank 1 SR-Bank er for øvrig en av aksjene i ukeporteføljen til DNB Markets.

Det finnes sektorer og aksjer med mer spenstige oppsider. I begynnelsen av forrige uke kunne vi lese at Pareto Securities spådde kursdobling for flere aktører i riggsektoren.