Seadrill faller på grønn Oslo Børs

Pilen peker oppover på Oslo Børs fredag. Hovedindeksen stiger 0,62 prosent til 904,11 rett etter lunsjtider.

Det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1,6 milliarder kroner.

Utviklingen kommer etter en positiv utvikling i de asiatiske markedene fredag.

På de europeiske børsene stiger CAC40 0,51 prosent, Milano-børsen 0,43 prosent og tyske DAX klatrer mer beskjedne 0,10 prosent.

Likvide aksjer som Mowi og Orkla stiger henholdsvis 2,58 og 1,54 prosent, mens Nel greier ikke å holde tritt med markedet og faller 2,26 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen stiger 0,71 prosent 64,84 dollar fatet, mens WTI-oljen legger på seg 0,88 til 58,70 dollar fatet.

Investorer følger nervøst med på spenningen mellom Saudi-Arabia og Iran, som viser få tegn til å avta i kjølvannet av sist helgs droneangrep mot Saudi-Arabias største oljeinstallasjoner.

Styrker i Saudi-regi iverksatte ifølge Reuters fredag en militær operasjon i Nord-Jemen mot det som karakteriseres som «legitime militære mål», noe som kan øke spenningen i regionen.

Samtidig skriver Financial Times fredag at Saudi-Arabia presser rike familier til å kjøpe seg inn i børsintroduksjonen av Saudi Aramco, for å bygge tillit rundt prosessen og oppnå prisingen på 2.000 milliarder dollar kronprins Mohammed bin Salman er ute etter.

Videre melder Reuters at Saudi Aramco har bestilt minst 120.000 tonn med nafta for september fra Europa. Oljegiganten er også selvsikker på å være tilbake til full produksjon på Khurais-feltet før 1. oktober.

Seadrill

Danske Bank er ute med en oppdatering på Seadrill, og konklusjonen er alt annet enn oppløftende for John Fredriksen og resten av aksjonærene.

Meglerhuset går så langt som å kutte kursmålet fra 90 til fem kroner. Samtidig går de fra en kjøpsanbefaling til en salgsanbefaling.

Tallknuserne i Danske Bank tror at Seadrill vil få problemer med å refinansiere en gjeld som forfaller i 2022.

Det taler heller ikke til aksjonærenes fordel at forholdene i offshore-industrien går saktere enn analytikerne forventet.

Basert på dagens aksjekurs har aksjen falt om lag 75 prosent så langt i år.

Fredag faller aksjen 10,04 prosent til 22,40 kroner.

Equinor

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og partneren SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-regionen i Nordsjøen, skriver Equinor på sine hjemmesider.

Utbyggingen vil bli verdens største prosjekt innen offshore vind, og har en samlet kapasitet på 3,6 GW. Vindparken vil bestå av tre prosjekter: Creyke Beck A, Creyke Beck B og Teesside A.

Doggerbank-prosjektene estimeres å utløse samlede investeringer på ni milliarder britiske pund i årene 2020-26.

Partnerne planlegger å ta en endelig investeringsbeslutning for det første prosjektet i løpet av 2020, med oppstart av kraftproduksjon i 2023. Videre faser vil bli utviklet deretter.

– Dette representerer en «game changer» for vår offshore vind-virksomhet, og støtter utviklingen av Equinor som et bredt energiselskap, sier toppsjef Eldar Sætre i en kommentar.

Aksjen stiger 0,95 prosent til 181,20 kroner.

Polaris Media

Polaris Media og Agderposten Medier har inngått en avtale om sammen å etablere og utvikle et nytt regionalt mediekonsern på Sørlandet med virkning fra 1. januar 2020.

Konsernet etableres med utgangspunkt i Agderposten Mediers mediedivisjon (inkl. trykk og distribusjon) og Schibsted sine mediehus og distribusjon i Vest-Agder.

Det nye selskapet vil hete Polaris Media Agder AS, hvor Polaris Media vil eie 51 prosent og eierne av Agderposten Medier vil kontrollere de resterende 49 prosent.

Polaris-aksjen handles uendret til 26,40 kroner.

DNB

Torsdag ble det kjent at Norges Banks hovedstyre besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,50 prosent.

Fredag velger analytiker Jan Gjerland i ABG Sundal Collier å heve kursmålet på DNB fra 158 til 163 kroner. Samtidig gjentar han sin hold-anbefaling.

I løpet av den siste måneden har DNB-aksjen lagt på seg 11,08 prosent mens den er opp 23,33 prosent hittil i år.

Aksjen stiger 1,24 prosent til 163,90 kroner på Oslo Børs fredag.

Subsea 7

Analytiker Preston Caldwell i Morningstar er ute med en ny oppdatering på Subsea 7 der han mener aksjer har mye å gå på.

Caldwell sier kjøp, samtidig som han ifølge Bloomberg jekker opp kursmålet fra 123 til 142 kroner.

I går kunne vi lese at Morgan Stanley-analytiker Lillian Starke valgte å nedgradere Subsea 7 fra en overweight/in-line-anbefaling til en equalweight/in-line-anbefaling. Samtidig kuttet hun kursmålet fra 140 til 118 kroner.

Aksjen faller 0,81 prosent til 99,24 kroner.

Magseis

Magseis Fairfield, som spesialiserer seg på nodeseismikk, har signert en kontrakt på 2-3 måneder for utleie av MASS-noder samt mannskap til en kunde i den asiatiske delen av Stillehavsregionen.

Prosjektet har oppstart i fjerde kvartal i 2019 etter at nodene er fristilt fra en pågående studie i Nordsjøen.

Aksjen stiger 7,44 prosent til 10,40 kroner.