Danske Bank advarer investorer mot å satse på Awilco Drilling

Danske Bank-analytiker Steffen Evjen snur fullstendig i sitt syn på fremtiden til Awilco Drilling.

Bråsnur

Nå anbefaler han salg mens han tidligere har operert med en kjøpsanbefaling. Samtidig kutter han ifølge Bloomberg kursmålet fra 42 til 10 kroner.

I skrivende stund omsettes aksjen for 17,80 kroner (+2,89 prosent).

Det betyr at aksjen må falle 43,82 prosent fra dagens nivå for at kursmålet skal innfris.

Analytikere som følger selskapet skal ha kuttet kursmålet med 33 prosent i løpet av de siste tre månedene. Gjennomsnittlig kursmål ligger på 32,11 kroner.

Seadrill får også juling

Tidligere i dag kunne vi lese at Danske Bank gikk så langt som å kutte kursmålet på Seadrill fra 90 til fem kroner.

Seadrill stuper 8,27 prosent til 22,84 kroner.

Tallknuserne i Danske Bank tror Seadrill vil få problemer med å refinansiere en gjeld som forfaller i 2022. Det taler heller ikke til aksjonærenes fordel at forholdene i offshore-industrien går saktere enn analytikerne forventet.