Torsdag hevet Norges Bank styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Nå har DNB besluttet å øke renten på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng, går det frem av en melding.

- De siste årene har rentenivået i Norge vært rekordlavt, og økende renter fra sentralbanken er et signal om at det fortsatt går godt i norsk økonomi. Rentene på boliglån påvirkes av dette og derfor settes de nå opp. (..), sier Ingjerd Blekeli Spiten, leder for personmarkedet i DNB.