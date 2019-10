Kursmålene på Borr Drilling spriker voldsomt

Danske Bank har gjenopptatt dekningen på Borr Drilling. Ifølge Bloomberg har det resultert i en holdanbefaling og et kursmål på 60 kroner.

I skrivende stund omsettes aksjen for 52,92 kroner, ned 8,76 prosent. Det betyr at aksjen er ned 50,54 prosent hittil i år.

Vanskelig case?

Det som er bemerkelsesverdig med Borr Drilling er hvor mye det spriker i kursmålene blant analytikerne som følger aksjen.

Ifølge Bloomberg opererer den mest pessimistiske med et kursmål på 53,91 kroner, altså under dagens kursnivå, men den mest optimistiske innbiller seg at aksjen skal opp i 219,09 kroner.

Awilco Drilling og Seadrill kuttes

Danske Bank har i dag vært ute med tydelige anbefalinger på både Awilco Drilling og Seadrill. Danske Bank kuttet kursmålet på førstnevnte fra 42 til 10 kroner mens kursmålet på Seadrill ble kuttet fra 90 til fem kroner.

Awilco Drilling faller 2,89 prosent til 16,80 kroner mens Seadrill stuper 13,17 prosent til 21,62 kroner.

Tallknuserne i Danske Bank tror Seadrill vil få problemermed å refinansiere en gjeld som forfaller i 2022. Det taler heller ikke til aksjonærenes fordel at forholdene i offshore-industrien går saktere enn analytikerne forventet.