Det var oppgang på Oslo Børs fredag. Hovedindeksen endte opp 0,71 prosent til 904,91. Det ble totalt omsatt aksjer og egenkapitalbevis for hele 5,7 milliarder kroner. Ved børsslutt i Oslo er Brent-oljen opp 0,64 prosent til 64,81 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 0,83 prosent til 58,61 dollar per fat.

Av tungvekterne steg Telenor 0,11 prosent, mens Yara og Norsk Hydro falt henholdsvis 1,29 og 0,87 prosent.

Innen laks var det god stemning. Sjømatindeksen steg 2,73 prosent. Mowi steg hele 3,80 prosent, mens Lerøy Seafood steg 3,01 prosent. Salmar la på seg 2,49 prosent.

Børsvinneren Scatec Solar fortsatte oppturen, og steg 4,57 prosent til 118,9 kroner, og dermed ny all-time high. De siste dagene har flere meglerhus økt kursmålet på aksjen etter at selskapet holdt kapitalmarkedsdag på onsdag. Scatec Solar økte da vekstambisjonene for utgangen av 2021 fra 3,5 til 4,5 gigawatt. Blant annet har Nordea-analytiker Jørgen V. Bruaset økt kursmålet på aksjen fra 117 til 134 kroner. Han mener samtidig at dersom vekstplanen går som planlagt, kan aksjekursen nærme seg 200 kroner.

Børstaperen Thin Film Electronics steg 36,82 prosent etter det ble klart at investor Haakon Sæter forrige uke kjøpte 10 millioner aksjer i selskapet.

Gaming Innovation steg 10,61 prosent etter det ble klart at selskapet har inngått en avtale med sin partner Hard Rock International for å støtte deres inntreden i markedet for oddsspill i Iowa i USA

Ellers falt Norwegian 1,65 prosent, mens Nel falt 0,38 prosent.

Seadrill

John Fredriksens riggselskap Seadrill falt hele 12,69 prosent til 21,74 kroner, etter at Danske Bank kom med en oppdatering på selskapet hvor konklusjonen var alt annet enn oppløftende for Fredriksen og resten av aksjonærene.

Meglerhuset går så langt som å kutte kursmålet fra 90 til fem kroner. Samtidig går de fra en kjøpsanbefaling til en salgsanbefaling.

Tallknuserne i Danske Bank tror at Seadrill vil få problemer med å refinansiere en gjeld som forfaller i 2022.

Også riggselskapene Norhtern Drilling og Borr Drilling ble dratt med i dragsuget, og falt 3,23 og 8,09 prosent.

Equinor

Fredag formiddag ble det klart at britiske myndigheter har tildelt Equinor og partneren SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-regionen i Nordsjøen.

Utbyggingen vil bli verdens største prosjekt innen offshore vind, og har en samlet kapasitet på 3,6 GW. Vindparken vil bestå av tre prosjekter: Creyke Beck A, Creyke Beck B og Teesside A.

Doggerbank-prosjektene estimeres å utløse samlede investeringer på ni milliarder britiske pund i årene 2020-26.

Partnerne planlegger å ta en endelig investeringsbeslutning for det første prosjektet i løpet av 2020, med oppstart av kraftproduksjon i 2023. Videre faser vil bli utviklet deretter.

– Dette representerer en «game changer» for vår offshore vind-virksomhet, og støtter utviklingen av Equinor som et bredt energiselskap, sa toppsjef Eldar Sætre i en kommentar.

Equinor-aksjen steg 0,70 prosent.

Analytiker Anders Holte i Kepler Cheuvreux synes havvindsprosjektene er et fornuftig trekk.

– De har tidligere varslet at de vil over i offshore vind. Prosjektene gjør at de ligger godt an på målet om at 20 prosent av driftsinvesteringene skal gå til fornybar innen 2030, sier han til TDN Direkt.

Magseis

Magseis Fairfield, som spesialiserer seg på nodeseismikk, har ifølge en melding fredag signert en kontrakt på 2-3 måneder for utleie av MASS-noder samt mannskap til en kunde i den asiatiske delen av Stillehavsregionen.

Prosjektet har oppstart i fjerde kvartal i 2019 etter at nodene er fristilt fra en pågående studie i Nordsjøen.

Aksjen steg 6,40 prosent.