Wall Street i rødt fredag etter avbrutt Kina-besøk

Alle de ledende amerikanske indeksene falt kraftig rundt 19-tiden fredag etter meldinger om at kinesiske handelsrepresentanter har avlyst sitt besøk. Meldingen om at besøket ble kortere enn forventet sendte de tre ledende indeksene ned mer enn 0,50 prosent. Besøket dreide seg i hovedsak om at kinesiske representanter skulle besøke amerikanske gårder i Montana.

Lenger unna en avtale enn først antatt

President Donald Trump har tidligere uttalt at Kina skal øke sin import av amerikanske landbruksprodukter. At kinesiske representanter nå har dratt hjem kan tyde på at de to landene ikke er noe nærmere hva gjelder en potensiell avtale. Tidligere i dag møttes representanter fra USA og Kina hverandre til det som er de første ansikt-til-ansikt samtalene på nesten to måneder. Disse samtalene skal være med på å legge et fundament før de virkelige samtalene settes i gang i begynnelsen av Oktober.

Markedene har nytt godt av økonomisk stimuli

I de seneste ukene har økonomisk stimuli over hele verden vært med på å begrense frykten rundt den pågående handelskrigen. Federal Reserve (FED) senket onsdag renten med 25 basispunkter, dette er andre gang i år FED senker renten. Forrige uke senket også den europeiske sentralbanken renten. Norge på sin side hevet i går styringsrenten med 25 basispunkter til 1,5 prosent.

Videre har St.Louis FED President James Bullard uttalt at FED burde kuttet renten med enda mer ettersom man forventer at amerikansk økonomi skal bremse opp i tiden som kommer. Av forhold som er urovekkende nevner Bullard ikke overraskende handelskrigen, samt at amerikansk industri allerede ser ut til være inne i en resesjon.

All-time high legger vente på seg

Dow Jones var før åpning fredag kun 1,1 prosent under all-time high, mens S&P 500 og Nasdaq Composite befant seg henholdsvis 0,7 og 1,9 prosent under all-time high.

Ned, ned og ned

Dow Jones falt 0,50 prosent til 26.958,70. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte ni av selskapene i grønt fredag. Merck & Co. Inc er dagens vinner, opp 1,43 prosent. Blant taperne fredag finner man Microsoft og flyselskapet Boeing som er ned henholdsvis 1,16 og 1,35 prosent. Bank-aksjene JP Morgan og Goldman Sachs endte ned henholdsvis 0,41 og 0,69 prosent. Apple endte ned 1,46 prosent

S&P 500 endte ned 0,50 prosent til 2.991,69.

Teknologitunge Nasdaq Composite endte ned 0,80 prosent til 8117,67.

Øvrige amerikanske selskaper som Tesla og Alphabet endte ned henholdsvis 2,42 og 0,71 prosent.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen steg 7,97 prosent til 15,18.

Oljeprisen stiger fredag på økte spenninger i Midtøsten, samt bekymring rundt tilbudet i markedet etter angrepet på Saudi Aramco forrige uke. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 64,63 og 58,09 dollar. Opp og ned henholdsvis 0,26 og 0,07 prosent.

Gullprisen er opp 1,06 prosent, og en unse gull koster 1.522,20 dollar.

Tremånedersrenten falt 1,8 basispunkt til 1,91 prosent.

Renten på 2-åringen falt 5,3 basispunkter til 1,689 prosent.

10-åringen falt 5,5 basispunkter til 1,729 prosent.

30-åringen falt 6,6 basispunkter til 2,165 prosent.