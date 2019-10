Peter Hermanrud: – Høy risiko for at dette går galt

Oslo Børs er nå fem prosent unna børsrekorden. Sjefstrateg i Sparebank 1 Markets, Peter Hermanrud, mener imidlertid at utfallsrommet for aksjemarkedet og veien videre er uvanlig stort, skriver Dagens Næringsliv.

– Det er stor usikkerhet. Det er høy risiko for at dette går galt, men det mest sannsynlige er at dette går bra og at det stiger en del. Men jeg er ikke så veldig glad i aksjer fordi risikoen for et stort fall er uvanlig høy, sier aksjestrategen til avisen, og påpeker at den økonomiske veksten i verden er for lav og at markedets inntektsforventninger fremover er urealistiske.

– Inntjeningsforutsetningene som prisingen baserer seg på er altfor høye, og estimatene skal ganske mye ned, ganske kjapt, sier Hermanrud.

– Man har gått fra veldig høy økonomisk vekst til vekst på kanten av krise de siste årene. Det har gjort markedet urolig, sier strategen til DN.