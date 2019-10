ABG Sundal Collier anbefaler Fjordkraft

Analytiker Petter Nystrøm i ABG Sundal Collier har sett nærmere på Fjordkraft. Det har resultert i en ny kjøpsanbefaling, samtidig som han jekker opp kursmålet fra 50 til 56 kroner.

Ikke mye å hente

Bloomberg kan fortelle at gjennomsnittlig kursmål blant analytikerne som følger Fjordkraft ligger på 54,33 kroner.

Fredag sluttet aksjen på 52,50 kroner, noe som gir selskapet en markedsverdi på 5,5 milliarder kroner.

Børsrakett

I løpet av den siste måneden har aksjen lagt på seg 15,64 prosent mens den er opp 63,29 prosent siden nyttår.

Nordea satser på Fjordkraft

I slutten av forrige uke kunne vi lese at Nordea-forvalter Robert Næss lanserte et nytt fond med kun norske bærekraftige selskaper i porteføljen, fritt for oljeinvesteringer.

Fjordkraft var en av aksjene som fikk innpass i porteføljen.

– Det er stor interesse for å plassere sparepengene i bærekraftige selskaper. I Norge har vi mange gode selskaper, men med tanke på det grønne skiftet, har Oslo Børs fortsatt en høy andel av olje- og energiselskaper. Vi ser derfor en økt interesse i å investere i norske selskaper som ikke er innenfor oljesektoren, sa Næss i en kommentar.