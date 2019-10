Roger Berntsen spår åpningen på Oslo Børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,4, -0,1] prosent.

«Handelssamtalene mellom USA og Kina ble gjenopptatt i forrige uke, men disse ble av en eller annen grunn avbrutt før tiden. Investorene i de respektive landene (USA og Kina) reagerte med å sende aksjemarkene ned hhv. fredag kveld og i natt», skriver han mandag morgen.

«Det er naturlig å anta at den negative stemningen i Asia og USA vil smitte over på børsene i Europa i dag, inkludert Oslo Børs. Når det er sagt, oljeprisen, som er viktig for Oslo Børs, har steget noe fra fredagens nivåer. Det ryktes at skadene som ble påført Saudi Aramcos raffineri forrige helg, vil ta lengre tid å reparere enn tidligere antatt, fortsetter Berntsen.

Asia ned

Børsuken ser altså ut til å gå mot en svak start.

I Kina faller Shanghai Composite og large cap-indeksen CSI 300 markant etter at kineserne avlyste et besøk på gårder i Montana i forrige uke, samt at offentlige tjenestemenn dro tilbake til Beijing tidligere enn planlagt.

Uttalelser fra Kinas handelsdepartement om «konstruktive» samtaler i Washington sent i forrige uke, og at USA og Kina har besluttet å opprettholde kontakten, ser ikke ut til å hjelpe på stemningen.

Det avlyste Montana-besøket bidro til å senke Wall Street fredag. 21 av 30 selskaper i Dow Jones så rødt, og indeksen endte ned 0,5 prosent.

Det samme gjorde S&P 500, mens Nasdaq falt 0,8 prosent.

Oljen opp

Oljeprisene trekker oppover mandag morgen, ifølge Reuters på tvil om hvor raskt Saudi-Arabia kan komme tilbake til full produksjon etter droneangrepet for en drøy uke siden.

Brent-oljen stiger 1,2 prosent til 65,07 dollar, som er litt opp fra rundt 64,80 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

WTI-oljen er opp 1,2 prosent til 58,77 dollar fatet.

Oslo opp

I Oslo steg hovedindeksen 0,7 prosent til 904,91 fredag, hjulpet av Equinor som meldte om kontrakt for bygging av verdens største havvindpark.

Stemningen var god i laksesektoren, og Scatec Solar steg til all-time high etter at meglerhus høynet sine kursmål i aksjen som reaksjon på økte vekstmål.

