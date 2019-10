Meglerhus frykter tøffere tider for Telenor

Meglerhuset Barclays nedgraderer sin anbefaling på Telenor fra overweight til equalweight.

Kutter kursmålet

Samtidig velger analytiker Maurice Patrick å kutte kursmålet fra 195 til 185 kroner.

Bloomberg kan fortelle at gjennomsnittlig kursmål blant analytikerne som følger Telenor ligger på 174,05 kroner.

Fredag sluttet aksjen på 184,20 kroner, noe som gir selskapet en markedsverdi på 263,1 milliarder kroner.

I løpet av den siste måneden har aksjen falt 0,32 prosent mens den er opp 12,76 prosent siden nyttår.

12. september kunne vi lese at Exane BNP Paribas valgte å kutte kursmålet på Telenor fra 187 til 181 kroner. Meglerhuset valgte samtidig å gjenta sin «outperform»-anbefaling.

Nordea satser på Telenor

I slutten av forrige uke ble det kjent at Nordea-forvalter Robert Næss lanserte et nytt fond med kun norske bærekraftige selskaper i porteføljen, fritt for oljeinvesteringer.

Telenor var en av aksjene som fikk innpass i porteføljen.