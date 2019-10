Tore Tønseth oppgraderer sjømatsektoren

Sparebank 1 Markets oppgraderer mandag sjømatsektoren til kjøp fra nøytral, og begrunner dette med at aksjene i sektoren har falt kraftig tilbake den siste tiden.

Analytiker Tore Tønseth mener at utsiktene i sektoren ser mer attraktive ut og at det er et mer attraktiv risk-reward-perspektiv.

«Prisutviklingen i EU har vært mye svakere enn vi ventet i høst, men siden vi nedgraderte sektorsynet vårt 18. august har sjømatindeksen falt 14,7 prosent sammenlignet med Stoxx 600-indeksen og hele 16,2 prosent relativt til OSEBX-indeksen», skriver meglerhuset.

Tønseth mener den siste tids kursfall for lakseaksjene er en klassisk overreaksjon, og peker på at kursfallet har vært større enn hva meglerhusets estimater skulle tilsi.

Venter økt etterspørsel

- Så ved å se på faktorene bak kursfallet denne høsten er majoriteten av de midlertidige av natur, mener Tønseth og fortsetter.

- Vi venter ikke at utbudet i EU blir så høyt i 2020, og svake spotpriser vil etter hvert utløse og bygge mer etterspørsel for laks. Vi har økt vårt anslag for tilbudsvekst i Norge til 5,8 prosent i år (+0,8 prosentpoeng), men har et stabilt anslag for 2020 (i absolutte termer), slik at forventet vekst i 2020 nå er 4,5 prosent (ned 1,0 prosentpoeng), oppsummerer analytikeren.

Meglerhuset har nedjustert lakseprisanslaget sitt for 2019 til 56,5 kr/kg, fra tidligere 58,0 kr/kg. For 2020 har Tønseth slanket estimatet med 1,5 kr/kg til 60,0 kr/kg.

Kjøp, kjøp, kjøp

Sparebank 1 Markets har kjøpsanbefaling på nesten av samtlige av lakseaksjene på Oslo Børs.

Unntakene er Bakkafrost med en salgsanbefaling og et kursmål på 460 kroner, og The Scottish Salmon Company med en nøytral anbefaling og et kursmål på 26 kroner.