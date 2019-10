Analytiker: Denne aksjen er rett og slett en gave

Ved utgangen av forrige uke rykket analytiker Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets ut med en kjøpsanbefaling på Crayon. Aksjen fikk da et nytt kursmål på 50 kroner, opp fra 42 kroner.

En gave

Mandag morgen har anbefalingen blitt sendt ut på nytt, nå overskriften «The gift that keeps on giving».

I skrivende stund omsettes aksjen for 38,80 kroner, opp 2,11 prosent. Det gir selskapet en markedsverdi på 2,92 milliarder kroner.

Solid rally

Aksjonærene kan se tilbake på en fantastisk kursutvikling i 2019. Siden nyttår har verdien på selskapet økt med 142,20 prosent.

I løpet av den siste måneden er oppgangen på 19,75 prosent.

Mandag kom meldingen om at Crayon har signert en årlig gjentakende avtale med en USA-basert leverandør av global IT-infrastruktur.

100 millioner dollar

I en børsmelding kommer det frem at avtalen er på 100 millioner dollar.

– Avtalen vil bidra til å ytterligere styrke vår tilstedeværelse i det amerikanske markedet, sier Crayon-sjef Torgrim Takle i en kommentar.

Det er verdt å merke seg at SpareBank 1 Markets var finansiell rådgiver da Axion Holding Cyprus Limited og OEP Capital Advisors kjøpte aksjer i Crayon.

