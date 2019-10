– Vi må begynne å snøre igjen pengesekken til det fossile, og øke satsingen på fornybart, sier bærekraftanalytiker Thina Saltvedt i Nordea i en melding.

Ifølge Nordea signerte 130 banker søndag en avtale om ansvarlig bankdrift under åpningen av FNs generalforsamling i New York. Bankene forplikter seg til å drive virksomheten sin i samsvar med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen.

– Det utgjør en enorm mengde kapital når 130 banker globalt går sammen om dette initiativet. Vi ser at vi må få opp tempoet for å nå Parisavtalen, og da er det ekstremt viktig at kapital blir omdirigert i en mer bærekraftig retning, understreker Saltvedt.

Ifølge Saltvedt er finansbransjen nødt til å finansiere flere lavkarbonprosjekter.

– Det kan bli vanskeligere og dyrere å få lån eller annen finansiering hvis ikke du har en forretningsstrategi som er i tråd med FNs bærekraftmål og Parisavtalen, avslutter Saltvedt.