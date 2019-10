Voldberg satser millioner på Kahoot!

Tore Aksel Voldberg kjøpte gjennom investeringsselskapet Skøien AS 499.334 aksjer i Kahoot! forrige uke for til sammen rundt 15 millioner kroner, viser siste aksjonæroversikt.

Det betyr at investoren gjennom Duka AS og Skøien AS eier totalt 2,3 millioner aksjer i læringsplattformen Kahoot!.

Aksjen ble forrige uke omsatt for 31 kroner, som gjør at aksjeposten til Voldberg er verdt 72 millioner kroner.

Fra slutten av august har kursen steget fra 22 til 31 kroner, og fra da selskapet ble notert på OTC-listen i mai 2018 for 9,25 kroner har kursen steget hele 235 prosent.

Selskapet prises i gråmarkedet til 3,5 milliarder kroner. Den 10. oktober skal selskapet noteres på Merkur Market.

Tungt inne på eiersiden finner vi Jan Haudemann-Andersen, i tillegg til venturefondene Northzone og Creandum, Microsoft og Jan Petter Collier.