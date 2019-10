Spillselskaper så rødt og Thin Film fortsatte oppgangen på rød Oslo Børs

Pilen pekte ned på Oslo Børs mandag. Hovedindeksen falt 0,78 prosent til 897,85.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3,6 milliarder kroner.

Utviklingen kom i kjølvannet av en svak utvikling på de europeiske børsene og en svak tilbakegang for oljeprisen.

Den tyske DAX-indeksen hadde trukket seg tilbake 1,21 prosent ved stengning på Oslo Børs, og CAC40 i Paris falt 1,22 prosent.

Likvide aksjer som Equinor og Tomra falt tilbake henholdsvis 0,89 og 3,01 prosent, mens Norsk Hydro gikk i mot markedet og klatret 1,00 prosent.

Oljeprisen

Oljeprisen var ned 0,45 prosent til 63,99 dollar ved stengning på Oslo Børs mandag.

WTI-oljen handlet ned 0,41 prosent til 57,85 dollar per fat.

Kilder med innsyn i den siste utviklingen hva gjelder produksjonen fra oljeinstallasjonene i Saudi-Arabia som ble angrepet forrige helg, mener å vite at produksjonen er tilbake til 75 prosent av normalnivået. Det vil si at kapasitet tilsvarende nær 4,3 millioner fat om dagen igjen er operativ.

Saudi Aramco er i krisesamtaler med utstyrsprodusenter og tjenestetilbydere, og er villig til å betale premium-priser for å få fart på reparasjonene etter droneangrepet for en drøy uke siden, ifølge Wall Street Journal.

Saudiarabiske tjenestepersoner tror reparasjonskostnadene kan komme opp i flere hundre millioner dollar, og at den planlagte børsnoteringen av Saudi Aramco faktisk er i fare.

Gaming Innovation

Ifølge en melding mandag har Gaming Innovation Group besluttet å stanse investeringene i GiG Games med umiddelbar effekt.

Avgjørelsen har trengt seg frem med et ønske om å er å redusere driftskostnader og konsentrere seg videre på strategiske områder, utvikle teknologi og produkt.

Selskapet forventer at tiltaket vil lede til kostnadsbesparelser på om lag 250.000 euro i måneden. Videre skal 25 ansatte ha mottatt sluttpakker.

Aksjen falt 12,73 prosent til 8,64 kroner.

Funcom var også blant taperne og falt 13,37 prosent til 12,89 kroner.

Thin Film Electronics

Thin Film var dagens vinner og klatret hele 41,98 prosent til 0,23 kroner.

For halvannen uke siden ble det kjent at selskapet hadde skaffet en lånefasilitet med Utica Leaseco for finansiering av inntil 13,2 millioner dollar, tilsvarende 118 millioner kroner.

Provenyet fra lånene skal brukes til å finansiere løpende drift og støtte gjennomføringen av nye strategiske initiativer.

Den bedrede kapitalsituasjonen har fått den volatile aksjen til å stige om lag 300 prosent siden 11. september. Nå er Thin Film verdsatt til 270 millioner kroner.

Flex LNG og Awilco LNG

September har så langt vært en svært god måned for både LNG-redere og LNG-aksjonærer. I meglerhuset Fearnleys seneste ukerapport går det frem at at ratene for moderne tonnasje har steget med hele 19.000 dollar på en uke, fra 58.000 dollar dagen til 77.000 dollar dagen. Det er det største ukentlige hoppet i LNG-ratene så langt dette året.

– På denne tiden av året begynner normalt befrakterne å sikre seg laster for vinteren, som er høysesong med høyere gassforbruk. Markedet er i dag relativt stramt for skip ettersom det er mye nye volumer av LNG som kommer ut i markedet, mens det er betydelig færre skip som leveres i år og enda færre neste år, sa konsernsjef Øystein M. Kalleklev i Flex LNG i forrige uke.

Lave gasspriser i år har ført til at betydelig flere laster i Atlanterhavet har seilt inn til Europa i stedet for den lengre turen til Asia ettersom Europa har større mulighet enn Asia for å kjøpe for lager.

Flex LNG steg 3,27 prosent til 88,50 kroner, og Awilco LNG klatret 6,87 prosent 3,89 kroner.

Sjømat-aksjer

Sparebank 1 Markets oppgraderte mandag sjømatsektoren til kjøp fra nøytral, og begrunnet dette med at aksjene i sektoren har falt kraftig tilbake den siste tiden.

Analytiker Tore Tønseth mener at utsiktene i sektoren ser mer attraktive ut og at det er et mer attraktiv risk-reward-perspektiv.

«Prisutviklingen i EU har vært mye svakere enn vi ventet i høst, men siden vi nedgraderte sektorsynet vårt 18. august har sjømatindeksen falt 14,7 prosent sammenlignet med Stoxx 600-indeksen og hele 16,2 prosent relativt til OSEBX-indeksen», skrev meglerhuset mandag.

Tønseth mener den siste tids kursfall for lakseaksjene er en klassisk overreaksjon.

Salmer falt 0,12 prosent, Lerøy klatret 1,08 prosent og Bakkafrost la på seg 2,42 prosent.

Oslo Seafood Index steg 0,81 prosent.

DNB

Morgan Stanley har nedjustert kursmålet på DNB-aksjen til 184 kroner fra tidligere 195.

Storbanken er fortsatt bull på aksjen og gjentar sin overweight-anbefaling.

«Vårt rammeverk peker ut DNB som et lyspunkt: vi forventer at fordelaktige makro vil drive opp den estimerte veksten i netto renteinntekter med seks prosent i 2019 og fem prosent i 2020», skriver Morgan Stanley.

Aksjen falt 1,00 prosent til 162,90 kroner.

Crayon Group

Crayon Group Holding har signert enn årlig gjentakende avtale med en USA-basert leverandør av global IT-infrastruktur.

Avtalen har en verdi på 100 millioner dollar.

Avtalen er basert på Crayons grunnleggende tro på kombinasjonen av programvare, sky-lisensiering og sky-konsulenttjenester for å identifisere og optimalisere eksisterende IT-forbruk.

– Avtalen vil bidra til å ytterligere styrke vår tilstedeværelse i det amerikanske markedet, sa Crayon-sjef Torgrim Takle, i en kommentar.

Aksjen la på seg 2,11 prosent til 38,80 kroner.

Kahoot!

Tore Aksel Voldberg kjøpte gjennom investeringsselskapet Skøien AS 499.334 aksjer i Kahoot! forrige uke for til sammen rundt 15 millioner kroner, viser siste aksjonæroversikt.

Det betyr at investoren gjennom Duka AS og Skøien AS eier totalt 2,3 millioner aksjer i læringsplattformen Kahoot!.

Tungt inne på eiersiden finner vi også Jan Haudemann-Andersen, i tillegg til venturefondene Northzone og Creandum, Microsoft og Jan Petter Collier.

Fra slutten av august har kursen steget fra 22 til 34 kroner, og fra da selskapet ble notert på OTC-listen i mai 2018 for 9,25 kroner har kursen steget nærmere 370 prosent.

Den 10. oktober skal selskapet noteres på Merkur Market.

Aksjen klatret 1,49 prosent til 34,00 kroner i gråmarkedet mandag. Det priser selskapet til om lag 3,6 milliarder kroner.

Norske Skog

Norske Skog har en intensjon om IPO og notering på Oslo Børs i fjerde kvartal i år.

Det gikk frem av en melding mandag.

Allerede i starten av september fortalte konsernsjef Sven Ombudstvedt at de regnet med å ringe i børsklokkene i løpet av kort tid.

Kapitalforhøyelsen vil omfatte et offentlig tilbud til investorer i Norge, samt en rettet plassering til visse institusjonelle og andre profesjonelle investorer internasjonalt, hvor selskapets eneste aksjonær, Oceanwood-selskapet NS Norway Holding, har en intensjon om å redusere sin eierandel.