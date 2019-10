Oljeprisen stabiliserer seg

Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 0,45 prosent til 64,57 dollar fatet, mens WTI- oljen er opp 0,60 prosent til 58,44 dollar fatet. Til sammenligning ble Brent-oljen og WTI-oljen handlet for 64,21 dollar fatet og 58,22 dollar fatet ved stengetid i Oslo, opp henholdsvis 0,71 prosent og 0,40 prosent.

Gjenoppretter enorme daglige tap

Som følge av angrepet mot saudiarabiske oljefasiliteter 14. September la oljeprisen på seg nesten syv prosent grunnet tilbudsbekymringer i markedet. Angrepet reduserte landets oljeproduksjon med 5,7 millioner fat daglig, noe som tilsvarer mer enn halvparten av landets daglige produksjon. Saudi Arabia rapporterer mandag at omtrent 75 prosent av den tapte produksjonen nå går for fulle pumper.

-Til tross for at markedet ser ut til å ha stabilisert seg tror vi prisene fremover vil holde seg rundt dagens nivåer, det sier President ved Ritterbusch and Associates, Jim Ritterbusch.

Videre legger han til at man ikke skal se bort i fra enda høyere priser i fremtiden ettersom nye angrep kan forekomme, følgelig kan prisen tillegges en risikopremie.

Økte spenninger i Midtøsten

Spenningene i Midtøsten har økt etter angrepet 14. September. Nå har amerikanske tropper blitt utplassert for å styrke Saudi Arabia’s luftforsvar for å forhindre nye angrep. Samtidig har Boris Johnson uttalt at USA, Storbritannia og andre europeiske land nå jobber med å svare på angrepene som trolig kom fra Iran. Også Saudi og USA har lagt skylden på Iran, Iran har senere benektet anklagene.