Wall Street nære all-time-high mandag

Kun små endringer ved de tre ledende amerikanske indeksene mandag, det betyr at indeksene fortsatt er på skuddhold til all-time-high. Dow Jones og S&P 500 befinner seg etter mandag drøye et prosent under tidligere all-time-high notering satt i Juli, mens Nasdaq Composite befinner seg drøye 2,5 prosent under tidligere toppnotering.

Svake industritall fra Europa

Industriaktivitet i Tyskland falt i September til sitt laveste nivå siden finanskrisen, det viser data fra IHS Markit. Samtidig kom service-sektoren i Tyskland inn til den dårligste veksten på ni måneder. Sett under ett falt europeisk industri til sitt laveste nivå på over seks år ifølge IHS Markit. Oppbremsingen i tysk og europeisk økonomi brer usikkerhet mandag, og ifølge påtroppende sjef for den europeiske sentralbanken Christine Lagarde tar global økonomi et tap på 0,8 prosent i 2020 som følge av handelskrigen.

Bedre tall fra USA

Foreløpige sammenstilte tall for innkjøpsindeksen (PMI) var i September 51,0, opp fra 50,7 i August. Det viser tall fra Markit mandag.

PMI for tjenestesektoren var 50,9 i september, opp fra 50,7 forrige måned og ventet 51,3.

PMI for industrisektoren var 51,0 i måneden, mot 50,3 i august og ventet 50,3.

Positive signaler fra forrige ukes handelssamtaler

Erfarne kinesiske handelsrepresentanter kaller forrige ukes møter mellom partene for konstruktive. Samtidig skriver amerikanske representanter i en melding at de også opplevde samtalene som konstruktive. Dermed kan noe av fundamentet være lagt til de virkelige samtalene settes i gang i Washington neste måned.

Opp, ned og ned

Dow Jones steg 0,06 prosent til 26.950,81. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 19 av selskapene i grønt tirsdag, Nike var dagens vinner, opp 1,14 prosent. Tech-selskapene Apple og Microsoft endte opp og ned, henholdsvis 0,45 og 0,22 prosent. Videre er Boeing blant dagens tapere, ned 0,59 prosent.

S&P 500 endte ned 0,01 prosent til 2.991,78.

Teknologitunge Nasdaq Composite endte ned 0,06 prosent til 8.112,46.

Øvrige amerikanske selskaper som Tesla og Alphabet er opp henholdsvis 0,25 og 0,33 prosent.

VIX-indeksen, populært omtalt som fryktindeksen, endte ned 1,83 prosent til 15,04.

I skrivende stund omsettes et fat med Brent-olje for 64,46 dollar, opp 0,31 prosent. Videre er WTI-oljen opp 0,69 prosent til 58,49 dollar fatet.

Gullprisen er opp 1,1 prosent mandag og en unse omsettes for 1.531,10 dollar.

Tremånedersrenten falt med 1,6 basispunkter til 1,897 prosent.

Renten på 2-åringen falt med 0,4 basispunkter til 1,677 prosent.

10-åringen falt 1,2 basispunkter til 1,711 prosent.

30-åringen steg 0,2 basispunkter til 2,165 prosent.