Targovax får med Oslo universitetssykehus på laget

Targovax er ute med en oppdatering tirsdag morgen. Her opplyser selskapet at Oslo universitetssykehus har blitt inkludert som et felt i den pågående ONCOS-102-prøvetestingen av anti-PD1 innenfor avansert føflekkreft.

Targovax har tidligere rapportert lovende resultater fra første del av studien.

- Som et norsk selskap er vi glade for å åpne Oslo som et sted for ONCOS-102. Testingen har tidligere vist lovende data, og vi er veldig glade for å kunne tilby prøveversjoner og deltakelse av dette behandlingsalternativet til norske melanompasienter, sier markedsdirektør i Targovax, Jäderberg.

- Vi tror Oslo universitetssykehus vil være et flott tillegg og legge til rette for raskere rekruttering til del 2, sier Jäderberg.